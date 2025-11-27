LA PUCE À L’OREILLE SALLE DU PICON Le Fousseret

LA PUCE À L’OREILLE

SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09 23:00:00

2026-01-09

Un classique de Vaudeville dépoussiéré pour en garder les principes et le rythme

Raymonde, persuadée que son mari la trompe, veut lui tendre un piège. Elle fait appel à une amie pour l’aider à échafauder un plan qui devrait fonctionner à merveille ! A partir de là, la situation dérape et les quiproquos s’enchainent.

Entrainés dans une histoire qui les dépasse et leur fait perdre tous leurs sens, la femme, le mari, l’amant, mais aussi toute une ribambelle de personnages, hauts en couleur, se cherchent, se croisent, se fuient, se perdent et se retrouvent dans une mise en scène haletante sans portes qui claquent! .

SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr

English :

A vaudeville classic dusted off to retain its principles and rhythm

