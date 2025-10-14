LA PUCE A L’OREILLE | Mise en scène : Lilo Baur Théâtre Nanterre-Amandiers Nanterre

LA PUCE A L’OREILLE | Mise en scène : Lilo Baur 25 mars – 10 mai 2026 Théâtre Nanterre-Amandiers Hauts-de-Seine

Prix billet d’entrée et lunettes gratuites sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T20:00:00+01:00 – 2026-03-25T22:10:00+01:00

Fin : 2026-05-10T15:00:00+01:00 – 2026-05-10T17:10:00+01:00

Raymonde Chandebise reçoit par erreur un colis provenant de l’hôtel du Minet Galant, établissement peu recommandable. Parce qu’il contient une paire de bretelles de Victor-Emmanuel, son époux, elle s’imagine qu’il la trompe. Avec son amie Lucienne Homénidès de Histangua, elle manigance un stratagème pour le coincer. Se faisant passer pour une mystérieuse admiratrice, elle lui donne rendez-vous dans l’hôtel en question. Mais la lettre tombe entre les mains du mari de Lucienne, qui se croit à son tour cocu. Pour ne rien arranger, le valet de l’hôtel du Minet Galant est un sosie de Victor-Emmanuel, le mari de Raymonde… Quiproquos garantis ! D’imbroglios en chassés croisés, la mécanique du vaudeville s’emballe jusqu’à l’absurde.

Baigné dans l’atmosphère des sixties, cette Puce à l’oreille combine l’élégance rétro de Mad Men, la folie loufoque de La Panthère Rose et une direction d’acteurs cartoonesque digne de Tex Avery. Le contraste entre la quiétude des paysages enneigés qu’on aperçoit à travers la baie vitrée et l’hystérie qui règne dans l’appartement est irrésistible. La mise en scène de Lilo Baur met en branle tous les ressorts du burlesque. Porté par le formidable esprit de troupe de la Comédie-Française, la pièce déploie toute sa fantaisie.

Théâtre Nanterre-Amandiers 7 avenue Pablo Picasso Nanterre 92270 Quartier de La Boule – Champs Pierreux Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://nanterre-amandiers.com/evenement/la-puce-a-loreille-georges-feydeau-2026/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@amandiers.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 14 81 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 14 47 83 »}]

Accessibilité : surtitres français, surtitres anglais, audiodescription et langue des signes française sur lunettes connectées la puce à l’oreille Nanterre – Les Amandiers

Vincent Pontet