La Puce à l’Oreille Orchestre Chants & Rire salle des fêtes de Campan Campan

La Puce à l’Oreille Orchestre Chants & Rire salle des fêtes de Campan Campan vendredi 8 août 2025.

La Puce à l’Oreille Orchestre Chants & Rire

salle des fêtes de Campan CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Redécouvrez l’oeuvre de George Feydeau « La Puce à l’Oreille » avec la Compagnie les Ailes du Théâtre!

A la salle des fêtes de Campan à 18h et 21h !

.

salle des fêtes de Campan CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 36 58 65 08

English :

Rediscover George Feydeau’s « La Puce à l’Oreille » with Compagnie les Ailes du Théâtre!

At the Salle des Fêtes in Campan at 6pm and 9pm!

German :

Entdecken Sie das Werk von George Feydeau « La Puce à l’Oreille » mit der Compagnie les Ailes du Théâtre neu!

Im Festsaal von Campan um 18 Uhr und 21 Uhr!

Italiano :

Riscoprite « La Puce à l’Oreille » di George Feydeau con la Compagnie les Ailes du Théâtre!

Alla Salle des Fêtes di Campan alle 18.00 e alle 21.00!

Espanol :

Redescubra « La Puce à l’Oreille » de George Feydeau con la Compagnie les Ailes du Théâtre

En la Salle des Fêtes de Campan, a las 18:00 y a las 21:00 horas

L’événement La Puce à l’Oreille Orchestre Chants & Rire Campan a été mis à jour le 2025-07-23 par Pôle du Tourmalet |CDT65