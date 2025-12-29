LA PUCE ET L’OREILLE CEC Les Heures Claires Istres

LA PUCE ET L’OREILLE

Mercredi 25 mars 2026 à partir de 15h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

L’autrice Sarah Carré et le musicien Jean-Bernard Hoste sont allés rencontrer des enfants en haut et en bas de la France, côté mer, côté montagne, en ville et à la campagne.

Ils leur ont demandé De quoi êtes-vous curieux ? et les ont écoutés se raconter. Les deux artistes reviennent avec, dans leurs valises, des voix d’enfants, des questions, des exclamations, des rires, des paysages sonores et des portraits. Ils brossent un tableau de cet âge charnière où l’on sait déjà tant de choses mais où l’envie de découvrir est aussi infinie. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Author Sarah Carré and musician Jean-Bernard Hoste went to meet children in northern and southern France, by the sea, by the mountains, in towns and in the countryside.

L’événement LA PUCE ET L’OREILLE Istres a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme d’Istres