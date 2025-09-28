La Pustule enchantée Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand
La Pustule enchantée Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand dimanche 28 septembre 2025.
La Pustule enchantée
Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 14:30:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Julien Tauber accompagné de Violette Boulanger, violoniste
et Victor A. Stoichita, musicien multi-instrumentiste.
Il reçoit en 1999 le prix du public du Grand Prix des Conteurs de Chevilly-Larue
et en 2009 la médaille de bronze dans la catégorie contes et conteurs aux Jeux
de la Francophonie à Beyrouth.
II se promène dans des histoires incertaines, des univers fantastiques, absurdes
et loufoques. Il aime errer du côté de la nouvelle et se frotte à l’écriture.
Dans La Pustule enchantée, il opte pour le conte traditionnel raconté avec un évident plaisir et une très grande fraîcheur.
À 16 ans, il racontait déjà en public ! .
Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13
English : La Pustule enchantée
German : La Pustule enchantée
Italiano :
Espanol :
L’événement La Pustule enchantée Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)