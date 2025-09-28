La Pustule enchantée Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

La Pustule enchantée Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand dimanche 28 septembre 2025.

La Pustule enchantée

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Julien Tauber accompagné de Violette Boulanger, violoniste

et Victor A. Stoichita, musicien multi-instrumentiste.

Il reçoit en 1999 le prix du public du Grand Prix des Conteurs de Chevilly-Larue

et en 2009 la médaille de bronze dans la catégorie contes et conteurs aux Jeux

de la Francophonie à Beyrouth.

II se promène dans des histoires incertaines, des univers fantastiques, absurdes

et loufoques. Il aime errer du côté de la nouvelle et se frotte à l’écriture.

Dans La Pustule enchantée, il opte pour le conte traditionnel raconté avec un évident plaisir et une très grande fraîcheur.

À 16 ans, il racontait déjà en public ! .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13

