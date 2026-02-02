La Putain de Performance Tours
La Putain de Performance Tours jeudi 9 avril 2026.
La Putain de Performance
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09 19:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
La cour des Miracles présente
La putain de performance
De et avec La Bellini
La Cour des miracles revient au Bateau Ivre avec son format spectacle/Teuf !
Au programme, une performance de cabaret en solo par La Bellini, et parce qu’on ne veut pas vous laisser sur votre fin, on ajoute un concert et un DJ set pour faire la plus belle teuf du printemps !
C’est une performance de cabaret un essai visuel comico-philosophique un éloge de la liberté (oui, “éloge” c’est masculin, tout comme “horaire”). Pour raconter des trucs intimes qui racontent des choses politiques (oui, le mieux pour savoir c’est de venir voir le spectacle),prendre du plaisir, ensemble, OH OUI OUI OUI. Faire une partouze ? Pourquoi pas, mais en tout cas toucher le charnel et accéder au spirituel.
Ou l’inverse. Nul ne sait. 18 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
La cour des Miracles presents
La putain de performance
By and with La Bellini
La Cour des Miracles returns to the Bateau Ivre with its show/party format!
