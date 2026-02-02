La Putain de Performance

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 19:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

La cour des Miracles présente

La putain de performance

De et avec La Bellini

La Cour des miracles revient au Bateau Ivre avec son format spectacle/Teuf !

La cour des Miracles présente

La putain de performance

De et avec La Bellini

La Cour des miracles revient au Bateau Ivre avec son format spectacle/Teuf !

Au programme, une performance de cabaret en solo par La Bellini, et parce qu’on ne veut pas vous laisser sur votre fin, on ajoute un concert et un DJ set pour faire la plus belle teuf du printemps !

C’est une performance de cabaret un essai visuel comico-philosophique un éloge de la liberté (oui, “éloge” c’est masculin, tout comme “horaire”). Pour raconter des trucs intimes qui racontent des choses politiques (oui, le mieux pour savoir c’est de venir voir le spectacle),prendre du plaisir, ensemble, OH OUI OUI OUI. Faire une partouze ? Pourquoi pas, mais en tout cas toucher le charnel et accéder au spirituel.

Ou l’inverse. Nul ne sait. 18 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La cour des Miracles presents

La putain de performance

By and with La Bellini

La Cour des Miracles returns to the Bateau Ivre with its show/party format!

L’événement La Putain de Performance Tours a été mis à jour le 2026-02-02 par ADT 37