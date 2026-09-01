La Pyren’2Elles Salle des fêtes Garlède-Mondebat

Informations pratiques

Garlède-Mondebat

La Pyren’2Elles

Salle des fêtes Place de la Mairie Garlède-Mondebat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Parcours solidaire et gourmand ! Au profit de Keep a breast. Marche, trail, run and bike parcours de 10 kms dans le cadre d’octobre rose. Inscription sur place ou sur Helloasso. Marché gourmand, buvette, stand de prévention, vente de goodies, Boob’s Art. .

Salle des fêtes Place de la Mairie Garlède-Mondebat 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 36 37 29 pyren2elles@gmail.com

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English : La Pyren’2Elles

L’événement La Pyren’2Elles Garlède-Mondebat a été mis à jour le 2026-09-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran