La Pyren’2Elles Salle des fêtes Garlède-Mondebat
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des fêtes · Garlède-Mondebat
Informations pratiques
Garlède-Mondebat
La Pyren’2Elles
Salle des fêtes Place de la Mairie Garlède-Mondebat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Parcours solidaire et gourmand ! Au profit de Keep a breast. Marche, trail, run and bike parcours de 10 kms dans le cadre d’octobre rose. Inscription sur place ou sur Helloasso. Marché gourmand, buvette, stand de prévention, vente de goodies, Boob’s Art. .
Salle des fêtes Place de la Mairie Garlède-Mondebat 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 36 37 29 pyren2elles@gmail.com
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English : La Pyren’2Elles
L’événement La Pyren’2Elles Garlède-Mondebat a été mis à jour le 2026-09-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran