La Pyrenea Triathlon allée Anna de Noailles Pau dimanche 29 mars 2026.
Tarif : 38 – 38 – EUR
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
40 ans, c’est l’âge cette année de La Pyrénéa Triathlon. Triathlon des neiges avec course à pieds de Pau à Rébénacq, vélo de Rébénacq à Gourette et ski de rando dans la station de Gourette en solo ou en équipe relais
8h45: départ pour les individuels
8h50: départ pour les relais
course à pied 19km 226m D+
Vélo 35km 1359m D+
Ski de randonnée 706m D+ .
allée Anna de Noailles Palais Beaumont Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : La Pyrenea Triathlon
