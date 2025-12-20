La Pyrenea Triathlon allée Anna de Noailles Pau

La Pyrenea Triathlon

allée Anna de Noailles Palais Beaumont Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 38 – 38 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

40 ans, c’est l’âge cette année de La Pyrénéa Triathlon. Triathlon des neiges avec course à pieds de Pau à Rébénacq, vélo de Rébénacq à Gourette et ski de rando dans la station de Gourette en solo ou en équipe relais

8h45: départ pour les individuels

8h50: départ pour les relais

course à pied 19km 226m D+

Vélo 35km 1359m D+

Ski de randonnée 706m D+ .

allée Anna de Noailles Palais Beaumont Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 23 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Pyrenea Triathlon

L’événement La Pyrenea Triathlon Pau a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Pau