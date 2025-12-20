La Pyrenea Triathlon allée Anna de Noailles Pau

La Pyrenea Triathlon

La Pyrenea Triathlon allée Anna de Noailles Pau dimanche 29 mars 2026.

La Pyrenea Triathlon

allée Anna de Noailles Palais Beaumont Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 38 – 38 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

40 ans, c’est l’âge cette année de La Pyrénéa Triathlon. Triathlon des neiges avec course à pieds de Pau à Rébénacq, vélo de Rébénacq à Gourette et ski de rando dans la station de Gourette en solo ou en équipe relais

8h45: départ pour les individuels
8h50: départ pour les relais
course à pied 19km 226m D+
Vélo 35km 1359m D+
Ski de randonnée 706m D+   .

allée Anna de Noailles Palais Beaumont Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 23 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Pyrenea Triathlon

L’événement La Pyrenea Triathlon Pau a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Pau