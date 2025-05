La qsp galerie en Nuit des Arts – Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix, 16 mai 2025, Roubaix.

La qsp galerie en Nuit des Arts Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix 16 et 17 mai

Dans le cadre de la nuit des arts #28, le BAR propose de découvrir l’exposition « dans ma fête, il y a un cactus », de participer à un atelier créatif et d’écouter des lectures à haute voix…

**Le BAR vous accueille le vendredi 16 mai de 15:00 à 19:00 et en nocture le samedi 17 mai de 15:00 à 23:00.**

**_ Samedi 17 mai**

**> 17:00 — V&F. — Atelier participatif intitulé « LES BULLES »**

Venez mettre une Punchlines (de sourd) dans un phylactère! Choisissez « l’hilarant » ou « le dormeur ». Amusez-vous : Dites un mot qui vous passe par la tête. Ecrivez le en majuscules dans une bulle devant le profil adéquat.

**> 18:00 La Brigade des Crieuses des Rues — Performance à haute voix**

La Brigade des Crieuses des Rues donnera à entendre les mots collectés dans et autour de la galerie QSP sur la thématique de l’exposition collective « Dans ma fête, il y a un cactus ! », rapport de l’homme de la nature et force de résilience de celle-ci.

Début : 2025-05-16T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T23:00:00.000+02:00

Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord