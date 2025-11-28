LA QUADRA-NANTES L’ENCHANTIER Nantes

LA QUADRA-NANTES L’ENCHANTIER Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:30 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

La pagode est la musique populaire par exellence de Rio et de ses environs. Plus qu’une musique, c’est une fête qui s’improvise chaque fois que l’occasion se présente !Depuis 2005, nous constituons aux côtés de Batala-Nantes et Flor Carioca, le collectif “La Quadra-Nantes” qui rassemble plus de 300 membres autour d’une passion commune : le Brésil et ses rythmes. Ces divers liens nous permettent d’échanger notre savoir musical, de faire la fête ensemble et de jouer en grand nombre comme au festival Cap Latino à Caen, au carnaval de Nantes ou encore à la parade des Juliettes de Pennautier près de Carcassonne où nous étions plus de 300 !Nous constituons alors une troupe déambulatoire de musiciens, au dynamisme permanent.

L’ENCHANTIER Nantes 44000