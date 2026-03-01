La quartier des jeux Le Cap Maison des étudiants, de la jeunesse et des associations Metz

La quartier des jeux

Le Cap Maison des étudiants, de la jeunesse et des associations 1 Avenue Robert Schuman Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 20:00:00

2026-03-21

Première édition, maximum de fun le Quartier des Jeux arrive !

Du jeu vidéo aux jeux de société, venez vivre des moments mémorables, rigoler et partager votre passion pour le jeu ! 100 % des intervenants sont locaux ! Restez connectés, on vous dévoilera bientôt tous ceux qui vont faire de ce festival un événement inoubliable.

Venez tester, jouer et vous amuser avec nous !Tout public

English :

First edition, maximum fun: the Quartier des Jeux is coming!

From video games to board games, come and experience memorable moments, have fun and share your passion for gaming! 100% of speakers are local! Stay tuned, we’ll soon be revealing all the people who’ll be making this festival an unforgettable event.

Come and test, play and have fun with us!

