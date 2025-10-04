La quena dans le Neo Folklore Sud-americain Théâtre Mandapa Paris
La quena dans le Neo Folklore Sud-americain Théâtre Mandapa Paris samedi 4 octobre 2025.
La quena dans le Neo Folklore Sud-americain Théâtre Mandapa Paris Samedi 4 octobre, 20h30 Plein tarif 20 EUR
tarif réduit 15 EUR
tarif enfant 10 EUR
En Amérique du Sud, vers la deuxième moitié du XXe siècle, la stylisation du folklore a donné naissance à plusieurs nouveaux courants musicaux, connus sous le nom de « Néo-Folklore ».
Alejandro Cordova – quena
Pablo Tapia – guitare
Arturo Cordova – charango et guitare
En Amérique du Sud, vers la deuxième moitié du XXe siècle, la stylisation du folklore a donné naissance à plusieurs nouveaux courants musicaux, connus sous le nom de « Néo-Folklore ». Ces courants artistiques se développent dans plusieurs pays en prenant à chaque fois un nom différent tel que : la nouvelle chanson chilienne, le Néo-Folklore bolivien, la nouvelle chanson latino-américaine au Pérou ou encore la musique des Andes ou la Flute indienne en France. Alejandro Cordova Trio nous propose une exploration du répertoire de ces courants à travers son effectif instrumental : quena, charango, bombo et guitare où la quena acquiert un rôle protagonique.
Alejandro Cordova : Queniste et flutiste péruvien, il a participé dans différentes formations de musique andine, créateur et directeur de la Tatu Orquestina (Buenos Aires-Argentine) et l’ensemble Papachos (Lima-Pérou) en tant que concertiste de quena.
Il se produit dans différents festivals internationaux (Lima, Xalapa, Mendoza,…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-04T20:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-04T22:00:00.000+02:00
3
https://www.centre-mandapa.fr/
Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013
lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00