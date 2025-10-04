La quena dans le Neo Folklore Sud-americain Théâtre Mandapa Paris

En Amérique du Sud, vers la deuxième moitié du XXe siècle, la stylisation du folklore a donné naissance à plusieurs nouveaux courants musicaux, connus sous le nom de « Néo-Folklore ». Ces courants artistiques se développent dans plusieurs pays en prenant à chaque fois un nom différent tel que : la nouvelle chanson chilienne, le Néo-Folklore bolivien, la nouvelle chanson latino-américaine au Pérou ou encore la musique des Andes ou la Flute indienne en France. Alejandro Cordova Trio nous propose une exploration du répertoire de ces courants à travers son effectif instrumental : quena, charango, bombo et guitare où la quena acquiert un rôle protagonique.

Alejandro Cordova : Queniste et flutiste péruvien, il a participé dans différentes formations de musique andine, créateur et directeur de la Tatu Orquestina (Buenos Aires-Argentine) et l’ensemble Papachos (Lima-Pérou) en tant que concertiste de quena.

Il se produit dans différents festivals internationaux (Lima, Xalapa, Mendoza,…

Le samedi 04 octobre 2025

de 20h30 à 22h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

