La Querelle des Bouffons : J.S. Bach – Messe en Si et Magnificat Eglise Saint-Vincent – Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire

Concert En Allemagne, la Réforme luthérienne du XVIe siècle s’accompagne de nombreux changements dans les offices religieux : la Bible est traduite et les traditions latines disparaissent au profit de la langue vernaculaire : l’allemand. Toutefois, Martin Luther souhaite que le latin demeure lors de quelque temps forts de la liturgie : il recommande en particulier l’utilisation du Kyrie et du Gloria. Ainsi naît la messe brève luthérienne, qui n’est brève que par sa structure liturgique ! C’est sous cette forme qu’est d’abord élaborée en 1733 la Messe en si mineur : Kyrie et Gloria. Elle ne sera complétée selon la liturgie catholique, par le Credo, le Sanctus et l’Agnus-Dei que vers la fin de la vie de Bach (1747-1749). Il n’entendra jamais son œuvre en entier, créée un siècle plus tard ! Le Magnificat fut lui écrit pour célébrer le Noël de 1723. C’est ainsi un programme au caractère résolument œcuménique que la Querelle des Bouffons aura le privilège de présenter, avec ces deux monuments, de la musique baroque en particulier, de l’Histoire de la musique en général.

