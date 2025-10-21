La Question Le Cratère Scène Nationale – Grande Salle Alès

La Question Mardi 21 octobre, 20h30 Le Cratère Scène Nationale – Grande Salle Gard

de 9€ à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-21T20:30:00 – 2025-10-21T21:45:00

Fin : 2025-10-21T20:30:00 – 2025-10-21T21:45:00

Stanislas Nordey, un des plus grands metteurs en scène et comédiens de sa génération, interprète avec une intensité saisissante le récit autobiographique d’Henri Alleg, journaliste brutalement torturé pendant la guerre d’Algérie. Le texte, imprégné par l’urgence de témoigner, soulève des questions profondes sur la complicité troublante de l’État dans la torture et rappelle, plus que jamais, l’importance cruciale d’éviter la guerre à tout prix.

Dans son livre dénonçant la torture, Henri Alleg a écrit en détail, à la demande de son avocat, les sévices dont il fut victime alors qu’il était emprisonné à El-Biar. Les textes, rédigés sur des feuilles de papier toilette, furent exfiltrés clandestinement vers l’extérieur des murs de la cellule.

Ici, pas question de montrer la torture, mais de la ressentir. Sous la houlette du metteur en scène Laurent Meininger, Stanislas Nordey, seul en scène, nous questionne sur notre capacité à subir l’oppression et à y résister. Habité, pudique, émouvant et fort, il nous livre une pièce et une interprétation magistrales, une «question» qui ne laissera pas indemne.

Le Cratère Scène Nationale – Grande Salle Place Henri Barbusse, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 52 52 64 https://lecratere.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lecratere.fr/spectacle/la-question/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0466525264 »}]

D’APRÈS L’ŒUVRE D’HENRI ALLEG STANISLAS NORDEY / COMPAGNIE FORGET ME NOT