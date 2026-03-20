La quête de l’armure le défi des chevaliers Sedan

La quête de l’armure le défi des chevaliers

Château fort Sedan Ardennes

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif dès 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-11

Cette année, durant les vacances de Pâques, plongez au temps des chevaliers ! En famille ou entre amis, munissez-vous d’un livret de jeu et parcourez le château en résolvant de nombreuses énigmes. C’est l’évènement au château de Sedan le roi de France vient rendre visite au prince Guillaume-Robert ! Pour l’occasion, ce dernier a organisé des jeux auxquels il a convié les plus braves des chevaliers. Il a également prévu d’offrir au roi une magnifique armure d’apparat, gage de sa fidélité. Mais à la veille de l’évènement, le chambellan a retrouvé l’armure dépouillée de la plupart de ses pièces ! Le forfait a été signé un parchemin portant un mystérieux message a été laissé sur place Pour reconstituer l’armure royale, les maîtres du château, tu devras affronter. Seuls les plus téméraires y parviendront… Le balafré .Relève le défi, fais preuve de courage et allie adresse et logique pour aider le prince dans sa quête. Ta bravoure sera récompensée.

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Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 98 80

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English :

This year, during the Easter vacations, plunge into the age of knights! With your family or friends, take a game booklet and explore the castle, solving a host of riddles. It’s a big event at Sedan Castle: the King of France is coming to visit Prince William-Robert! For the occasion, the latter has organized a series of games to which he has invited the bravest knights. He also plans to present the king with a magnificent suit of armor as a token of his loyalty. But on the eve of the event, the chamberlain found the armor stripped of most of its parts! The forfeit was signed: a parchment bearing a mysterious message was left behind: To reconstitute the royal armor, the masters of the castle, you will have to face. Only the most daring will succeed? Take up the challenge, show your courage and combine skill and logic to help the prince in his quest. Your bravery will be rewarded

L’événement La quête de l’armure le défi des chevaliers Sedan a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme