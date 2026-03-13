La quête de l’œuf d’or au Château de la Motte

5 rue de la bascule Louchy-Montfand Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Venez en famille accomplir la quête de l’œuf d’or dans le parc du château de la Motte. Activité familiale. Chasse aux œufs sous forme de parcours à énigmes pour les petits ( jusqu’à 10 ans) Inscriptions obligatoires contact@chateaudelamotte-louchy.fr

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5 rue de la bascule Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 90 15 90 contact@chateaudelamotte-louchy.fr

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English :

Bring the whole family on a quest for the golden egg in the grounds of Château de la Motte. Family activity. Egg hunt in the form of a riddle trail for children (up to 10 years old) Registration required: contact@chateaudelamotte-louchy.fr

L’événement La quête de l’œuf d’or au Château de la Motte Louchy-Montfand a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Val de Sioule