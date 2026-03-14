La quête de l’oeuf d’or Lieu-dit Le Bourg Biron

La quête de l’oeuf d’or

Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-11

LA QUÊTE DE L’OEUF D’OR

Dans le gigantesque château de Biron, un terrible dragon terrorise la région pour que personne n’approche son œuf d’or, cacher dans l’impénétrable forteresse !

Aurez-vous le courage de trouver cet œuf légendaire ?

Une aventure à vivre en famille !

(tous les jours en continu, inclus dans le billet d’entrée)

Animation incluse dans le prix d’entrée du château soit:

Adulte 9,50€

Enfant ( de 13 ans) 6,30 €

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation possible en ligne. .

Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39 biron@semitour.com

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English : La quête de l’oeuf d’or

L’événement La quête de l’oeuf d’or Biron a été mis à jour le 2026-03-10 par Groupe CDT 24