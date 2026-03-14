La quête de l’oeuf d’or Lieu-dit Le Bourg Biron
La quête de l’oeuf d’or Lieu-dit Le Bourg Biron samedi 11 avril 2026.
La quête de l’oeuf d’or
Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-11
LA QUÊTE DE L’OEUF D’OR
Dans le gigantesque château de Biron, un terrible dragon terrorise la région pour que personne n’approche son œuf d’or, cacher dans l’impénétrable forteresse !
Aurez-vous le courage de trouver cet œuf légendaire ?
Une aventure à vivre en famille !
(tous les jours en continu, inclus dans le billet d’entrée)
Animation incluse dans le prix d’entrée du château soit:
Adulte 9,50€
Enfant ( de 13 ans) 6,30 €
Cette animation est prévue en intérieur
Réservation possible en ligne. .
Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39 biron@semitour.com
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English : La quête de l’oeuf d’or
L’événement La quête de l’oeuf d’or Biron a été mis à jour le 2026-03-10 par Groupe CDT 24