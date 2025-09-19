La quête de Nharomàn : Chasse au trésor à Saint-Pierre. Place Bertin Saint-Pierre

Gratuit, enfants à partir de 10 ans, accessible aux enfants accompagnés d’adultes. Se munir d’un smartphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-20T01:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-22T01:00:00

Un ordre secret ancien, un trésor caché, des personnages issus de tous les âges. Venez tenter votre chance et découvrir les secrets cachés de Saint-Pierre. C’est aussi une opportunité de comprendre l’histoire et le patrimoine de la ville, d’une manière originale et ludique !

Place Bertin place bertin Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique 0596781032

Service Culture Patrimoine Tourisme ville de Saint-Pierre