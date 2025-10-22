La quête de pan Forêt domaniale de Bastard Pau

Forêt domaniale de Bastard Boulevard Olof Palme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Un escape game en pleine forêt, spécialement conçu pour les enfants (4–10 ans) et leurs accompagnateurs.

Guidés par des créatures magiques et des indices cachés, les participant·es devront aider Pan, le gardien sauvage, à protéger la forêt.

Une aventure ludique et immersive, qui invite petits et grands à observer, coopérer et rêver ensemble, tout en découvrant l’importance du respect de la nature.

Une expérience familiale, pédagogique et magique .

Forêt domaniale de Bastard Boulevard Olof Palme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 10 00 13 asso-dansehorizon@outlook.com

