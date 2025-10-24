La quête de pan Forêt domaniale de Bastard Pau
La quête de pan Forêt domaniale de Bastard Pau vendredi 24 octobre 2025.
La quête de pan
Forêt domaniale de Bastard Boulevard Olof Palme Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Un escape game en pleine forêt, spécialement conçu pour les enfants (4–10 ans) et leurs accompagnateurs.
Guidés par des créatures magiques et des indices cachés, les participant·es devront aider Pan, le gardien sauvage, à protéger la forêt.
Une aventure ludique et immersive, qui invite petits et grands à observer, coopérer et rêver ensemble, tout en découvrant l’importance du respect de la nature.
Une expérience familiale, pédagogique et magique .
Forêt domaniale de Bastard Boulevard Olof Palme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 10 00 13 asso-dansehorizon@outlook.com
English : La quête de pan
German : La quête de pan
Italiano :
Espanol : La quête de pan
L’événement La quête de pan Pau a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Pau