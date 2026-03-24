La quête des tickets d’or Jeux

Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Du samedi 4 au lundi 6 avril

Pâques insolite à Enigmaparcavec une quête du Ticket d’Or! Cette année, pour ses 20 ans, Enigmaparc vous a concoté bien plus qu’une simple chasse aux oeufs traditionnelle pour Pâques. Venez vivre une expérience insolite ! Une étrange rumeur parcourt les allées d’Enigmaparc à Janzé. Le célèbre aventurier Albert Enigmus semble avoir succombé à l’appel d’une gourmandise exceptionnelle. Pour Pâques, il transforme le parc en un jeu de piste inspiré des récits de Charlie et la chocolaterie.Les visiteurs parcourent les zones thématiques, de l’Asie aux cités antiques, pour résoudre des énigmes. Au-delà de leur quête habituelle, ils doivent retrouver les précieux Tickets d’Or (Golden tickets en Anglais). Attention, la sorcière Grignouse a semé des pièges pour contrer cette quête. Méfiez vous !

2 Niveaux de jeu

A la recherche des Gloden Tickets perdus pour les Jeux de Piste de 4-8ans

Double quête et double enjeu pour les Grands Parcours identifier les tickets d’or et répondre aux 20 questions du Quizz chocolat des 20 ans d’Enigmus

Les explorateurs les plus astucieux pourront remporter (par tirage au sort) des cadeaux en chocolat. .

Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 47 07 65

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English :

L’événement La quête des tickets d’or Jeux Janzé a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CHATEAUGIRON