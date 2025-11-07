La quête du diamant magique Place du Collier Bellevigne-les-Châteaux
Partez à l’aventure !
Au royaume de Derellia, un diamant magique qui nous donne d’incroyables pouvoirs a été perdu. S’il tombe entre de mauvaises, un être maléfique pourrait être libéré et mettre le royaume en danger…Aidez vite à le retrouver !
Vendredi 7 novembre 2025 de 19h30 à 20h30 et de 18h30 à 19h30. .
Place du Collier Chacé Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12
English :
Set off on an adventure!
German :
Begib dich auf ein Abenteuer!
Italiano :
Partite all’avventura!
Espanol :
¡Lánzate a la aventura!
