La quête du Higgs, CERN, Meyrin

La quête du Higgs Mercredi 29 avril, 20h00 CERN

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:30:00+02:00

Spectacle ludique et interactif pour tous

Cet événement unique, amusant, interactif et comique invite le public (jeunes et moins jeunes) à suivre toutes les étapes de la méthode scientifique pour tenter de découvrir par eux-mêmes le fameux boson de Higgs.

Ce spectacle bilingue français-anglais, créé par Sam Gregson (physicien et vulgarisateur scientifique) sera présenté en binôme avec Laura de Vevey (responsable des shows scientifiques du CERN).

Informations pratiques

Horaires : ouverture des portes à 19:30, début de l’événement à 20:00.

Lieu : Portail de la science, Auditorium Sergio Marchionne

Langue : spectacle co-présenté en français et en anglais

Interactivité : pour jouer avec nous durant le spectacle, gardez votre smartphone ou tablette à portée de main

Age recommandé : dès 8 ans

Inscription : événement gratuit, ouverture des inscriptions le 30 mars 2026 : https://indico.cern.ch/event/1606886/

Petite restauration

CERN Route de Meyrin 385, 1217 Meyrin Meyrin 01280 http://public.web.cern.ch/public/ [{« type »: « link », « value »: « https://indico.cern.ch/event/1606886/ »}] [{« link »: « https://indico.cern.ch/event/1606886/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/organisations-internationales/cern/

Spectacle ludique et interactif pour tous

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