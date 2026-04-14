La quête du Higgs, CERN, Meyrin
La quête du Higgs, CERN, Meyrin mercredi 29 avril 2026.
La quête du Higgs Mercredi 29 avril, 20h00 CERN
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:30:00+02:00
Spectacle ludique et interactif pour tous
Cet événement unique, amusant, interactif et comique invite le public (jeunes et moins jeunes) à suivre toutes les étapes de la méthode scientifique pour tenter de découvrir par eux-mêmes le fameux boson de Higgs.
Ce spectacle bilingue français-anglais, créé par Sam Gregson (physicien et vulgarisateur scientifique) sera présenté en binôme avec Laura de Vevey (responsable des shows scientifiques du CERN).
Informations pratiques
Horaires : ouverture des portes à 19:30, début de l’événement à 20:00.
Lieu : Portail de la science, Auditorium Sergio Marchionne
Langue : spectacle co-présenté en français et en anglais
Interactivité : pour jouer avec nous durant le spectacle, gardez votre smartphone ou tablette à portée de main
Age recommandé : dès 8 ans
Inscription : événement gratuit, ouverture des inscriptions le 30 mars 2026 : https://indico.cern.ch/event/1606886/
Petite restauration
CERN Route de Meyrin 385, 1217 Meyrin Meyrin 01280 http://public.web.cern.ch/public/ [{« type »: « link », « value »: « https://indico.cern.ch/event/1606886/ »}] [{« link »: « https://indico.cern.ch/event/1606886/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/organisations-internationales/cern/
Spectacle ludique et interactif pour tous
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