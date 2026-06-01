La quête du râle + Balaphonik Sound System Guinguette du Mas Lieu-dit Les Baralles Mas-de-Londres

Mas-de-Londres

La quête du râle + Balaphonik Sound System Guinguette du Mas

Lieu-dit Les Baralles Guinguette du Mas Mas-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11 23:00:00

Date(s) :

2026-06-11

La Guinguette du Mas ouvre le bal spectacles, musique du monde et saveurs gourmandes au rendez-vous !

Pour ouvrir la saison, laissez-vous entraîner dans une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte. Entre l’univers décalé de La Quête du Râle, spectacle de clown préhistorique, et les sonorités métissées de Balaphonik Sound System, cette première rencontre promet un voyage aussi festif qu’original.

Une invitation à partager un moment chaleureux, où spectacle vivant, musique et bonne humeur se rencontrent dans l’esprit libre et convivial de la guinguette. .

Lieu-dit Les Baralles Guinguette du Mas Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie viensvouart@gmail.com

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English :

Guinguette du Mas opens the ball: shows, world music, and gourmet flavors await!

L’événement La quête du râle + Balaphonik Sound System Guinguette du Mas Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup