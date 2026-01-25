La quête du trésor de Pâques

Pl.de l’hôtel de ville Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Le Lapin de Pâques a égaré le code de son coffre rempli de délicieux chocolats. Heureusement, il a laissé des indices un peu partout dans la ville… Serais-tu capables de l’aider à retrouver le code secret et sauver Pâques ?

Chasse au trésor de Pâques à Barr

Catastrophe ! Le Lapin de Pâques a égaré le code de son coffre rempli de délicieux chocolats. Sans lui, impossible de distribuer les friandises aux enfants !

Heureusement, il a laissé des indices un peu partout dans la ville… À toi de mener l’enquête !

Munis-toi du livret-jeu, suis les étapes dans la ville et ouvre grand les yeux des affiches cachent des indices qui te permettront de retrouver le code secret à 4 chiffres. Une fois le code découvert, retourne à l’Office de Tourisme pour tenter d’ouvrir le coffre et récupérer ta récompense chocolatée.

–> Livret-jeu gratuit à récupérer à l’Office de Tourisme de Barr

Une activité ludique et familiale pour partir à la découverte de la ville tout en s’amusant pendant les vacances de Pâques ! 0 .

Pl.de l’hôtel de ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 65 tourisme@paysdebarr.fr

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English :

The Easter Bunny has lost the code to his chest of delicious chocolates. Fortunately, he has left clues all over town… Can you help him find the secret code and save Easter?

L’événement La quête du trésor de Pâques Barr a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du pays de Barr