La quête de « vie bonne » une collection de récits de vie sur le Causse Méjean, le Mont Lozère et les Cévennes pour comprendre ce qui contribue un peu, beaucoup, à la folie à votre quête de vie bonne… Points de vue d’ici et d’ailleurs Une équipe interdisciplinaire, locale et internationale croise les regards pour questionner. Nous vous proposons d’en discuter de vive voix !

Une collecte de récits de vie sur le Causse Méjean, le Mont Lozère et les Cévennes, pour comprendre ce qui contribue un peu, beaucoup, à la folie, à votre quête de vie bonne …

Quels sont les rapports au travail, les rapports de genre, les solidarités intergénérationnelles, les liens au territoire et à la nature… ?

Points de vue d’ici et d’ailleurs une équipe interdisciplinaire, locale et internationale (Lozère, Paris, Salvador, Pondichéry) croise les regards pour questionner ces utopies concrètes, leurs défis et leurs contradictions. Nous vous proposons d’en discuter de vive voix !

Vendredi 23 mai, venez nous rencontrer au Fraissinet à partir de 14h ( selon la météo, au Fournil de Fraissinet ou à la Maison Commandré, en suivant le fléchage). Tout est gratuit et sans inscription. .

Fournil de Fraissinet

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 72 06 52 66 monique.commandre@unimes.fr

English :

The quest for the « good life »: a collection of life stories from the Causse Méjean, Mont Lozère and the Cévennes to help you understand what contributes a little, a lot or even madly to your quest for the good life… Points de vue d’ici et d’ailleurs: An interdisciplinary, local and international team crosses perspectives to ask questions. We invite you to join us for a lively discussion!

German :

Die Suche nach dem « guten Leben »: Eine Sammlung von Lebensberichten aus dem Causse Méjean, dem Mont Lozère und den Cevennen, um zu verstehen, was ein bisschen, viel, verrückt zu Ihrer Suche nach dem guten Leben beiträgt… Standpunkte von hier und anderswo: Ein interdisziplinäres, lokales und internationales Team kreuzt die Blicke, um Fragen zu stellen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, aus erster Hand zu diskutieren!

Italiano :

La ricerca della « buona vita »: una raccolta di storie di vita dal Causse Méjean, dal Mont Lozère e dalle Cévennes per aiutarvi a capire cosa contribuisce un po’, molto o addirittura in modo folle alla vostra ricerca della buona vita… Punti di vista da qui e da altrove: un team interdisciplinare, locale e internazionale, riunisce diversi punti di vista per porre domande. Vi invitiamo a fare due chiacchiere!

Espanol :

La búsqueda de la « buena vida »: una colección de historias de vida del Causse Méjean, el Monte Lozère y las Cevenas para ayudarle a comprender qué contribuye un poco, mucho o incluso locamente a su búsqueda de la buena vida… Puntos de vista de aquí y de otros lugares: un equipo interdisciplinar, local e internacional, reúne diferentes puntos de vista para plantear preguntas. ¡Le invitamos a charlar!

