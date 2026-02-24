La Quête Fantastique

Place Louis Lacrocq Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Dans le Tome 2, le Mystère des dragons, les aventurières et les aventuriers devront vérifier la rumeur selon laquelle des dragons rôdent autour du Village et qu’ils seraient à l’origine de la mystérieuse disparition de 5 villageois.

Serez-vous assez habile et rusé, pour percer le mystère des dragons ?

Inspiré des “livres dont vous êtes le héros”, cet Escape Game urbain rassemble tous les ingrédients du succès entre le jeu de piste à énigmes, le jeu de rôles avec animateurs costumés et les chasses aux trésors en cœur de ville en partenariats avec une dizaine de commerces dans chaque ville.Un jeu magique et intergénérationnel dans un univers médiéval fantastique !

Réservations et inscriptions en ligne UNIQUEMENT !

Jeu de piste géant en plein air avec énigmes et animateurs costumés.

En partenariat avec les boutiques ludiques et magiques de votre ville ! .

Place Louis Lacrocq Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Quête Fantastique

L’événement La Quête Fantastique Guéret a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Grand Guéret