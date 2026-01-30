La Quête Fantastique Le mystère des dragons Angoulême

La Quête Fantastique Le mystère des dragons

Place du palet Angoulême Charente

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dans le Tome 2, le Mystère des dragons, les aventurières et les aventuriers devront vérifier la rumeur selon laquelle des dragons rôdent autour du Village et qu’ils seraient à l’origine de la mystérieuse disparition de 5 villageois.

Place du palet Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 07 22 56 contact@laquetefantastique.fr

English :

In Volume 2, the Mystery of the Dragons, adventurers will have to verify the rumor that dragons are prowling around the Village and are behind the mysterious disappearance of 5 villagers.

