La Quête Fantastique Le mystère des dragons Angoulême

Place du palet Angoulême Charente
Tarif : 12 – 12 – 14 EUR
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Dans le Tome 2, le Mystère des dragons, les aventurières et les aventuriers devront vérifier la rumeur selon laquelle des dragons rôdent autour du Village et qu’ils seraient à l’origine de la mystérieuse disparition de 5 villageois.
Place du palet Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 07 22 56 contact@laquetefantastique.fr
In Volume 2, the Mystery of the Dragons, adventurers will have to verify the rumor that dragons are prowling around the Village and are behind the mysterious disappearance of 5 villagers.
