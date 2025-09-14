La Quête Fantastique Le mystère des Dragons Belfort

La Quête Fantastique Le mystère des Dragons Belfort dimanche 14 septembre 2025.

La Quête Fantastique Le mystère des Dragons

Amphithéatre, à côté de la Place des Arts Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 18 – 18 – 19.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !

Un jeu complet qui réunit tous les ingrédients du succès et qui a réunit plus de 12 000 participant(e)s sur le tome 1 le secret de l’alchimiste. Le Tome 2 « Le mystère des Dragons » se joue indépendamment du tome 1, en équipe que vous formez en famille ou entre amis !

La Quête Fantastique a été créée par 3 amis qui parcourent la France pour faire retrouver aux joueurs le « fantastique » de leur ville !

Au plaisir de vous accueillir vous êtes fantastiques ! .

Amphithéatre, à côté de la Place des Arts Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr

English : La Quête Fantastique Le mystère des Dragons

German : La Quête Fantastique Le mystère des Dragons

Italiano :

Espanol :

L’événement La Quête Fantastique Le mystère des Dragons Belfort a été mis à jour le 2025-08-06 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)