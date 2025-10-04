La Quête Fantastique le mystère des Dragons Chalon-sur-Saône

La Quête Fantastique le mystère des Dragons

Place du Port-Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 19.5 – 19.5 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du cœur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !

Un jeu complet qui réunit tous les ingrédients du succès et qui a réunit plus de 12 000 participant(e)s sur le tome 1 le secret de l’alchimiste. Le Tome 2 « Le mystère des Dragons » se joue indépendamment du tome 1, en équipe que vous formez en famille ou entre amis !

La Quête Fantastique a été créée par 3 amis qui parcourent la France pour faire retrouver aux joueurs le « fantastique » de leur ville !

Au plaisir de vous accueillir vous êtes fantastiques ! .

Place du Port-Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 07 22 56 contact@laquetefantastique.fr

