La Quête Fantastique Le mystère des Dragons Place du Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !

Un jeu complet qui réunit tous les ingrédients du succès et qui a réunit plus de 12 000 participant(e)s sur le tome 1 le secret de l’alchimiste. Le Tome 2 « Le mystère des Dragons » se joue indépendamment du tome 1, en équipe que vous formez en famille ou entre amis !

La Quête Fantastique a été créée par 3 amis qui parcourent la France pour faire retrouver aux joueurs le « fantastique » de leur ville !

Au plaisir de vous accueillir vous êtes fantastiques !

La Quête Fantastique le Mystère des Dragons

Lieu de rendez-vous Place du Général de Gaulle

Dimanche 19 octobre 2025

Départs 10h 10h30 et 14h

Jeu non chronométré

En partenariat avec les commerces du coeur de ville.

Le mystère des Dragons 2 expériences

Détails ici https://laquetefantastique.fr/tarifs

Tarifs DRAGON MAGIQUE 1h30 à 2h de jeu (environ jeu non chronométré)

Adulte magique (+16 ans) 19,50 €

Famille magique (4 pers.) 56 €

Réduit ou étudiant magique 18 €

Enfant Magique (8/16 ans) 12 €

Enfant (moins 8 ans) Gratuit

Tarifs DRAGON FANTASTIQUE 2h30 à 4h de jeu (environ jeu non chronométré)

Adulte fantastique (+16 ans) 24 €

Famille fantastique (4 pers.) 70 €

Réduit ou étudiant fantastique 19.5 €

Enfant Fantastique (8/16 ans) 14 €

Enfant (moins 8 ans) Gratuit

À partir de 5 personnes -10% de réduction (hors promo été)

Il manque un membre dans votre équipe ?

Rajoutez-le plus tard ! Les inscriptions sont individuelles et vous pouvez faire les équipes sur place ! .

Place du Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr

