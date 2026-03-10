La Quête Fantastique Le mystère des Dragons

1 Rue des Tilleules Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 13:30:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Escape game magique dans Colmar

Escape game urbain, jeu de piste en plein air, livre-jeu sur application mobile avec carte papier et légende.

1 animateur costumé, 2 expériences au choix dragon MAGIQUE (1h30-2h) et dragon FANTASTIQUE (2h30 à 3h) jeu non chronométré !

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 1 animateur costumé, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !

Un jeu complet qui réunit tous les ingrédients du succès et qui a réunit plus de 12 000 participant(e)s sur le tome 1 le secret de l’alchimiste. Le Tome 2 Le mystère des Dragons se joue indépendamment du tome 1, en équipe que vous formez en famille ou entre amis !

La Quête Fantastique a été créée par 3 amis qui parcourent la France pour faire retrouver aux joueurs le fantastique de leur ville !

Au plaisir de vous accueillir vous êtes fantastiques !

Réservations sur www.laquetefantastique.fr .

1 Rue des Tilleules Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est

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English :

Escape game magic in Colmar

L’événement La Quête Fantastique Le mystère des Dragons Colmar a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de Colmar