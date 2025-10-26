La Quête fantastique : Le mystère des Dragons – Escape game Nantes Centre et Quartiers Nantes

La Quête fantastique : Le mystère des Dragons – Escape game Nantes Centre et Quartiers Nantes dimanche 26 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-26 10:00 –

Gratuit : non 12 € à 24 € 12 € à 24 €Tarifs 4 personnes : 56 € / 70 € Billetterie : laquetefantastique.fr Tout public, En famille, Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Jeu de piste géant en plein air, ponctué d’énigmes de déduction, de logique, d’observation, de mots codés, à la manière d’un escape game, au coeur de Nantes, dans un environnement fantastique créé de toutes pièces. Un jeu inédit qui divertira les petits (à partir de 8 ans) et les grands, tout en leur faisant découvrir les endroits les plus ludiques de la ville. 2 expériences au choix :- Dragon magique – durée : 1h30 à 2h environ (jeu non chronométré)- Dragon fantastique – durée : 2h à 3h environ (jeu non chronométré) Départ des séances :Place de l’Écluse à Nantesdimanche 26 octobre 2025 à 10h, à 10h30 et à 14h

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

https://laquetefantastique.fr/