La Quête Fantastique le mystère des Dragons Place des Clercs Montélimar

La Quête Fantastique le mystère des Dragons
Place des Clercs Café les 3D Montélimar Drôme
Tarif : 19.5 – 19.5 – 24 EUR
adulte + 16 ans
Début : 2026-02-07 13:30:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07
Escape game urbain, jeu de piste en plein air, livre-jeu sur application mobile avec carte papier et légende.
1 à 3 animateurs costumés, 2 expériences au choix dragon MAGIQUE (1h30-2h) et dragon FANTASTIQUE (2h à 3h) jeu non chronométré !
Place des Clercs Café les 3D Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr
English :
Urban Escape game, outdoor treasure hunt, book-game on mobile app with paper map and legend.
1 to 3 costumed animators, 2 experiences to choose from: MAGIC dragon (1h30-2h) and FANTASTIC dragon (2h to 3h): non-timed game!
