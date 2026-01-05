La Quête Fantastique le mystère des Dragons Place des Clercs Montélimar

La Quête Fantastique le mystère des Dragons

Place des Clercs Café les 3D Montélimar Drôme

Tarif : 19.5 – 19.5 – 24 EUR

adulte + 16 ans

Date : 2026-02-07 13:30:00 à 18:00:00

Début : 2026-02-07 13:30:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Escape game urbain, jeu de piste en plein air, livre-jeu sur application mobile avec carte papier et légende.

1 à 3 animateurs costumés, 2 expériences au choix dragon MAGIQUE (1h30-2h) et dragon FANTASTIQUE (2h à 3h) jeu non chronométré !

Place des Clercs Café les 3D Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr

English :

Urban Escape game, outdoor treasure hunt, book-game on mobile app with paper map and legend.

1 to 3 costumed animators, 2 experiences to choose from: MAGIC dragon (1h30-2h) and FANTASTIC dragon (2h to 3h): non-timed game!

