La Quête Fantastique le mystère des Dragons Place des Clercs Montélimar

La Quête Fantastique le mystère des Dragons

Place des Clercs Café les 3D Montélimar Drôme

Tarif : 18 – 18 – 24 EUR

Adulte + 16 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 13:30:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

1 animateur costumé, 2 expériences au choix dragon Magique (1h30-2h) et dragon Fantastique (2h à 3h) jeu non chronométré !

.

Place des Clercs Café les 3D Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Will you be clever enough to unravel the mystery of dragons?

1 costumed animator, 2 experiences to choose from: Magical dragon (1h30-2h) and Fantastic dragon (2h to 3h): non-timed game!

L’événement La Quête Fantastique le mystère des Dragons Montélimar a été mis à jour le 2026-02-17 par Montélimar Tourisme Agglomération