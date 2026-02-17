La Quête Fantastique le mystère des Dragons Place des Clercs Montélimar
Place des Clercs Café les 3D Montélimar Drôme
Tarif : 18 – 18 – 24 EUR
Adulte + 16 ans.
Début : 2026-03-08 13:30:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?
1 animateur costumé, 2 expériences au choix dragon Magique (1h30-2h) et dragon Fantastique (2h à 3h) jeu non chronométré !
Place des Clercs Café les 3D Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr
English :
Will you be clever enough to unravel the mystery of dragons?
1 costumed animator, 2 experiences to choose from: Magical dragon (1h30-2h) and Fantastic dragon (2h to 3h): non-timed game!
L’événement La Quête Fantastique le mystère des Dragons Montélimar a été mis à jour le 2026-02-17 par Montélimar Tourisme Agglomération