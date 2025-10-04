La Quête Fantastique le mystère des Dragons Rue des Ardilliers Nevers

Tarif : 19.5 – 19.5 – 24 EUR

Début : 2025-10-04 13:30:00

fin : 2025-10-04 18:30:00

2025-10-04

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du cœur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !

Un jeu complet qui réunit tous les ingrédients du succès et qui a réunit plus de 12 000 participant(e)s sur le tome 1 le secret de l’alchimiste. Le Tome 2 « Le mystère des Dragons » se joue indépendamment du tome 1, en équipe que vous formez en famille ou entre amis !

Rendez vous donc le samedi 4 octobre à la Halte Saint-Pierre (Eglise Saint-Pierre). Plusieurs départs à 13h30, à 14h et à 14h30.

Jeu non chronométré et en partenariat avec les commerces du cœur de ville.

La Quête Fantastique a été créée par 3 amis qui parcourent la France pour faire retrouver aux joueurs le « fantastique » de leur ville !

Au plaisir de vous accueillir vous êtes fantastiques ! .

Rue des Ardilliers Halte Saint-Pierre Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr

