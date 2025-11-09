La Quête fantastique Le mystère des Dragons Rodez

La Quête fantastique Le mystère des Dragons

Place du Bourg Rodez Aveyron

Tarif : 56 – 56 – 70 EUR

Tarif Groupe

Famille (4 personnes)

Début : Dimanche 2025-11-09

Serez-vous assez habiles et rusés, pour percer le Mystère des Dragons ? interactif avec énigmes sur commerces et animateurs costumés.

Escape game urbain, jeu de piste en plein air, livre-jeu sur application mobile avec carte papier et légende. 2 ou 3 animateurs costumés, 2 expériences au choix dragon MAGIQUE (1h30-2h) et dragon FANTASTIQUE (2h30 à 4h) jeu non chronométré ! .

Place du Bourg Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr

English :

Will you be clever enough to unravel the Mystery of the Dragons? interactive with commercial riddles and costumed entertainers.

German :

Werden Sie geschickt und listig genug sein, um das Geheimnis der Drachen zu lüften? Interaktiv mit Rätseln auf Geschäften und kostümierten Animateuren.

Italiano :

Sarete abbastanza intelligenti e astuti da risolvere il Mistero dei Draghi? Un gioco interattivo con indovinelli e animatori in costume.

Espanol :

¿Serás lo bastante listo y astuto para resolver el Misterio de los Dragones? Un juego interactivo con adivinanzas y animadores disfrazados.

