LA QUÊTE FANTASTIQUE LE MYSTÈRE DES DRAGONS Place Saint-Sernin Toulouse

LA QUÊTE FANTASTIQUE LE MYSTÈRE DES DRAGONS

Place Saint-Sernin PLACE SAINT-SERNIN Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Découvrez ce jeu de piste géant en plein air et au coeur de Toulouse avec des énigmes en tout genres, des animateurs costumés et une application mobile. Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !

Un jeu complet qui réunit tous les ingrédients du succès et qui a réunit plus de 12 000 participant(e)s sur le tome 1 le secret de l’alchimiste. Le Tome 2 « Le mystère des Dragons » se joue indépendamment du tome 1, en équipe que vous formez en famille ou entre amis !

Plus qu’un escape game, une quête fantastique !

Bon à savoir

– Réduction de 10% jusqu’au 24 août

– Jeu non chronométré !

– 2 expériences au choix dragon MAGIQUE (1h30-2h) et dragon FANTASTIQUE (2h30 à 4h)

– Les inscriptions sont individuelles et vous pouvez faire les équipes sur place. 12 .

English :

Discover this giant outdoor treasure hunt in the heart of Toulouse, with enigmas of all kinds, costumed entertainers and a mobile app. Will you be clever enough to unravel the mystery of the Dragons?

German :

Entdecken Sie diese riesige Schnitzeljagd unter freiem Himmel und im Herzen von Toulouse mit Rätseln aller Art, kostümierten Animateuren und einer mobilen App. Werden Sie geschickt und listig genug sein, um das Geheimnis der Drachen zu lüften?

Italiano :

Scoprite questa gigantesca caccia al tesoro all’aperto nel cuore di Tolosa, con enigmi di ogni tipo, guide in costume e un’applicazione mobile. Sarete abbastanza abili da svelare il mistero dei Draghi?

Espanol :

Descubra esta gigantesca búsqueda del tesoro al aire libre en el corazón de Toulouse, con todo tipo de enigmas, guías disfrazados y una aplicación móvil. Serás lo bastante listo para desvelar el misterio de los Dragones?

