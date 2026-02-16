La quête fantastique Le secret de l’Alchimiste Pixel Pub bar à jeux Valence

La quête fantastique Le secret de l’Alchimiste

Pixel Pub bar à jeux 27 rue Bouffier Valence Drôme

Tarif : 19.5 – 19.5 – 24 EUR

adulte + 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 13:30:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Escape game en plein air, jeu de piste géant en cœur de ville avec énigmes en tous genres et fabrication d’une potion magique avec 1 animateur costumé.

Sauverez-vous le village fantastique d’un mystérieux danger ?

.

Pixel Pub bar à jeux 27 rue Bouffier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air Escape Game, a giant treasure hunt in the heart of the town, with all kinds of riddles and magic potion-making with 1 costumed host.

Can you save the fantastic village from a mysterious danger?

L’événement La quête fantastique Le secret de l’Alchimiste Valence a été mis à jour le 2026-02-16 par Valence Romans Tourisme