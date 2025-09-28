La Quête Fantastique Tome 2 Le mystère des Dragons Bourges

La Quête Fantastique Tome 2 Le mystère des Dragons Bourges dimanche 28 septembre 2025.

La Quête Fantastique Tome 2 Le mystère des Dragons

Place Cujas Bourges Cher

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

La Quête Fantastique revient pour une nouvelle édition ! Ce jeu est en partenariat avec certaines boutiques du centre ville.

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être retrouverez vous les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture.

Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique ! .

Place Cujas Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 95 07 22 56

English :

The Fantastic Quest is back for another edition! This game is in partnership with certain downtown boutiques.

German :

Die Fantastische Suche kehrt mit einer neuen Ausgabe zurück! Dieses Spiel wird in Partnerschaft mit einigen Geschäften im Stadtzentrum angeboten.

Italiano :

La Fantastic Quest è tornata per una nuova edizione! Questo gioco è in collaborazione con alcuni negozi del centro città.

Espanol :

Vuelve una nueva edición de Fantastic Quest Este juego cuenta con la colaboración de algunos comercios del centro de la ciudad.

L’événement La Quête Fantastique Tome 2 Le mystère des Dragons Bourges a été mis à jour le 2025-08-10 par OT BOURGES