LA QUEUE DU DIABLE, contes de fesses et de sagesse Place de la Mairie Saint-Fraimbault-de-Prières vendredi 12 décembre 2025.
Contes, rites et batifolages amoureux du monde entier
Désirs, plaisirs, amours et genres racontés par les Peuples de la Terre..
Un spectacle de Pierre-Olivier Bannwarth .
Place de la Mairie FRAM’BAR Saint-Fraimbault-de-Prières 53300 Mayenne Pays de la Loire
Tales, rituals and amorous frolics from around the world
