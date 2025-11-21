La Quévert luisante Quévert
Salle des fêtes Quévert Côtes-d’Armor
Trail (13km) et randonnée (9km) nocturne.
Le trail avec ses passages d’obstacles + de 12 kms.(pas de classement. 6 groupes de niveau)
Le défi des marcheurs avec passages d’obstacles + de 9 kms.
La randonnée + de 9 kms avec cette année ouvert aux mineurs de + de 12 ans accompagné d un parent .
Nouveauté 2025 pour les marcheurs nouvelle portion de 1km dans le vallon.
Lampe frontale obligatoire
Les bénéfices seront reversés au profit de Titouan, et aux restos du coeur. .
Salle des fêtes Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 60 41 85
