La Quévert luisante Quévert

La Quévert luisante

Salle des fêtes Quévert Côtes-d'Armor

2025-11-21 20:00:00

2025-11-21

2025-11-21

Trail (13km) et randonnée (9km) nocturne.

Le trail avec ses passages d’obstacles + de 12 kms.(pas de classement. 6 groupes de niveau)

Le défi des marcheurs avec passages d’obstacles + de 9 kms.

La randonnée + de 9 kms avec cette année ouvert aux mineurs de + de 12 ans accompagné d un parent .

Nouveauté 2025 pour les marcheurs nouvelle portion de 1km dans le vallon.

Lampe frontale obligatoire

Les bénéfices seront reversés au profit de Titouan, et aux restos du coeur. .

Salle des fêtes Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 60 41 85

