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La quiche en 5 actes, Bibliothèque Mandray, Mandray

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Mandray · Mandray

La quiche en 5 actes, Bibliothèque Mandray, Mandray

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Mandray
Adresse
mandray 88100
Ville
88650 Mandray
Département
Vosges
Tarif
Entrée libre

La quiche en 5 actes Samedi 10 octobre, 20h00 Bibliothèque Mandray Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:15:00+02:00
Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:15:00+02:00

Y a-t-il un rapport entre la recette de la quiche lorraine et le théâtre classique ? A priori non et pourtant… Non sans manque d’inventivité, deux cuisto-tragi-comédiens vont pétrir la pâte en jouant Molière, battre les œufs en jouant Corneille, mettre au four la quiche en jouant Shakespeare. Une aventure entre(mets)teuse, burlesque et farineuse pleine de rebondissements et de gourmandises.
Nous voici dans les coulisses de la création culinaire, où le texte se mélange à la farine, où l’alexandrin se fond dans la migaine et les lardons. Nous allons savourer les mots, la langue du théâtre avec gourmandise sans en perdre une miette.

Bibliothèque Mandray mandray 88100 Mandray 88650 Vosges Grand Est
Théâtre

Crédit photo : Cie Azimuts