La quincaillerie Parpassanton île forget Saint-Sébastien-sur-Loire mercredi 16 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-16 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Tout est à vendre à La Quincaillerie Parpassanton. Depuis 1936, les frères et sœur Parpassanton sont au service du partant et de la partante. Aujourd’hui encore, leurs produits continuent de faire le tour du monde et l’on fait le tour du monde avec les produits Parpassanton. Pratiques, esthétiques et uniques ! La réalité plausible glisse doucement vers des situations de plus en plus absurdes. L’humour est tantôt burlesque, tantôt grinçant, explosif et à contretemps. Étonnant…

île forget Saint-Sébastien-sur-Loire 44230