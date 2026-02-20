La Quinzaine culturelle en Allemagne… sowieso!

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-21 21:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Du 7 au 21 mars 2026, la Quinzaine culturelle est de retour à Haguenau pour emmener visiteurs et habitants dans un voyage en Allemagne, pays voisin riche en histoire et en traditions et partenaire culturel évident !

Du 7 au 21 mars 2026, la Quinzaine culturelle est de retour à Haguenau pour emmener visiteurs et habitants dans un voyage en Allemagne, pays voisin riche en histoire et en traditions et partenaire culturel évident !

Les acteurs culturels, éducatifs, sociaux et commerciaux de la Ville de Haguenau s’unissent pour offrir au public une immersion au cœur de la culture allemande durant 14 jours, avec près de 40 propositions variées, entre expositions, concerts, spectacles, ateliers, jeux, rencontres, saveurs d’outre-Rhin et un défilé festif le 11 mars l’après-midi au centre-ville. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From March 7 to 21, 2026, the Cultural Fortnight returns to Haguenau to take visitors and residents on a journey to Germany, a neighboring country rich in history and traditions, and an obvious cultural partner!

L’événement La Quinzaine culturelle en Allemagne… sowieso! Haguenau a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau