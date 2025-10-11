La quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche Place du Palais Bellac

La quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche Place du Palais Bellac samedi 11 octobre 2025.

La quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche

Place du Palais Médiathèque Bellac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-11

Pour la 11ème édition de la quinzaine d’animations, le réseau de lecture du Haut Limousin en Marche vous a concocté un programme haut en couleurs composé de spectacles, concerts, expositions, jeux, d’ateliers, etc. Au total, ce sont 30 animations ouvertes à tout public qui amènent la culture à la portée de tous.Toutes les animations sont gratuites, sur inscription préalable. .

Place du Palais Médiathèque Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 04 00 13

English : La quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche

German : La quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche

Italiano :

Espanol : La quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche

L’événement La quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche Bellac a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Pays du Haut Limousin