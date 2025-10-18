La quinzaine de la Parentalité Eveil corporel Costaros

La quinzaine de la Parentalité Eveil corporel Costaros samedi 18 octobre 2025.

La quinzaine de la Parentalité Eveil corporel

Salle des associations Costaros Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Animée par Anne-Karine Castellino, l’Eveil corporel est un moment idéal à partager entre enfants de 0 à 6 ans et leurs parents. Sur réservation.

.

Salle des associations Costaros 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 97 44 social@ccpcp.fr

English :

Hosted by Anne-Karine Castellino, Eveil corporel is an ideal moment to share with children aged 0 to 6 and their parents. Reservations required.

German :

Die von Anne-Karine Castellino geleitete Körperwahrnehmung ist ein idealer Moment, den Kinder von 0 bis 6 Jahren und ihre Eltern miteinander teilen können. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Condotto da Anne-Karine Castellino, il Risveglio del corpo è il modo perfetto per i bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori di condividere del tempo insieme. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Dirigido por Anne-Karine Castellino, Body Awakening es la manera perfecta para que los niños de 0 a 6 años y sus padres compartan tiempo juntos. Es necesario reservar.

L’événement La quinzaine de la Parentalité Eveil corporel Costaros a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire