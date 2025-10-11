La Quinzaine du goût. GouD’ Génération Vierzon
La Quinzaine du goût. GouD’ Génération
Vierzon Cher
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-25
2025-10-11
Les liens du goût. Démonstrations et ateliers de cuisine, animations, visites, animations pour tous
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 06 15
English :
Taste links. Cooking demonstrations and workshops, events, tours, entertainment for all
German :
Die Verbindungen des Geschmacks. Kochvorführungen und Workshops, Animationen, Besichtigungen, Unterhaltung für alle
Italiano :
I legami del gusto. Dimostrazioni e laboratori di cucina, eventi, visite guidate, intrattenimento per tutti
Espanol :
Los vínculos del gusto. Demostraciones y talleres de cocina, eventos, visitas, entretenimiento para todos
