La Quinzaine du goût. GouD’ Génération Vierzon samedi 11 octobre 2025.

Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-25

Date(s) :
2025-10-11

Les liens du goût. Démonstrations et ateliers de cuisine, animations, visites, animations pour tous
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 06 15 

English :

Taste links. Cooking demonstrations and workshops, events, tours, entertainment for all

German :

Die Verbindungen des Geschmacks. Kochvorführungen und Workshops, Animationen, Besichtigungen, Unterhaltung für alle

Italiano :

I legami del gusto. Dimostrazioni e laboratori di cucina, eventi, visite guidate, intrattenimento per tutti

Espanol :

Los vínculos del gusto. Demostraciones y talleres de cocina, eventos, visitas, entretenimiento para todos

