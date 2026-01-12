La quinzaine du numérique

route du temple Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-03-27

Horaires sur le programme.

Plongez dans l’univers du numérique et laissez libre cours à votre créativité avec des activités telles que la réalité virtuelle, les jeux vidéo, l’impression 3D, la musique numérique, une conférence sur l’IA, et bien plus encore.

Tout public Gratuit. Sur inscription.

Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr.

Lieu médiathèque. .

route du temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 09 92 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement La quinzaine du numérique Arès a été mis à jour le 2026-01-11 par Office de Tourisme d’Arès